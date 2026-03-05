Используют ли США курдов в войне против Ирана

Используют ли США курдов в войне против ИранаНаселенная ими территория может стать плацдармом против Исламской Республики
ЦРУ США готовит вооруженные группировки курдов в Иране к восстанию на территории, граничащей с Ираком, чтобы тем самым дестабилизировать ситуацию в стране и ослабить режим Исламской Республики. Об этом сообщили CNN, Reuters и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Потенциально захваченная курдами территория может стать плацдармом для наземного наступления на Тегеран армий США и их союзников. Окончательное решение относительно сроков начала операции пока не принято, сказали собеседники западных СМИ.
В настоящее время на прилегающих к Ираку территориях Ирана базируется несколько различных по идеологии курдских организаций. Среди них Партия свободы Курдистана, Курдская демократическая партия Ирана (традиционно имеет тесные связи с иракскими курдами), «Комала» и Партия свободной жизни Курдистана (аффилированная с Рабочей партией Курдистана). С начала массовых антиправительственных демонстраций в стране в конце 2025 г. они не принимали в них активного участия на стороне иранской оппозиции. Но незадолго до открытия боевых действий США и Израиля против Исламской Республики местные курдские силы объявили о формировании антиправительственной коалиции с целью свержения политического строя в Тегеране и формирования курдской автономии. В совместном заявлении они также призвали солдат иранских вооруженных сил к дезертирству.
На следующий день после начала американо-израильских бомбардировок Ирана президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидером Демократической партии Курдистана (одной из правящих в Иракском Курдистане) Масудом Барзани и лидером Патриотического союза Курдистана (другая правящая в автономии сила) Бафелем Талабани и обсудил с ними текущую ситуацию вокруг Ирана, а также возможное сотрудничество американцев с иракскими курдами, писали Axios и WSJ со ссылкой на источники.
Позже в CNN предположили, что в ходе этого диалога стороны могли обсудить возможную передачу американских вооружений иранским курдам через Иракский Курдистан. По плану курдские боевые отряды, подняв восстание, должны отвлечь на себя крупные силы иранских служб безопасности.
В последнее время израильские ВВС наносят воздушные удары по иранским пограничным военным и полицейским постам, чтобы подготовить почву для возможной переброски вооруженных курдов на территорию Ирана. Теоретически для поддержки курдского восстания в Иране к операции могут присоединиться еще и израильские военные, передает израильский портал Ynet со ссылкой на источники. Правда, по данным CNN, перед тем как иранские курды начнут операцию против иранского правительства, они рассчитывают получить от Трампа некие политические гарантии.
США имеют давнюю историю сотрудничества с различными курдскими организациями на Ближнем Востоке. Во время двух войн коалиции США против Ирака (в 1991 и 2003 гг.) американцы использовали территорию Иракского Курдистана в качестве своей опорной базы против режима Саддама Хусейна. В обмен на это американские военные снабжали и обучали курдские вооруженные формирования «Пешмерга».
Вооруженные провокации курдов в Иране вполне вероятны, учитывая их богатый опыт партизанской войны против иранских властей, говорит младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН и автор Telegram-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева. По ее словам, совокупная численность курдских групп может составлять несколько тысяч бойцов, потенциально они готовы поддержать американцев, несмотря на печальный опыт взаимодействия сирийских курдов с США. «Они способны вести диверсионную работу против иранской армии, чем ранее периодически вынуждали Тегеран перебрасывать крупные силы для подавления очагов сопротивления», – напомнила Добрева.
Курдские организации не обладают достаточными ресурсами и влиянием в местном сообществе для смены политического строя в Иране, зато могут легко мобилизовать своих сторонников для дестабилизации ситуации на периферии, говорит иранист Анастасия Кислицына. Питательной средой для недовольства местных жителей является крайняя экономическая отсталость районов проживания курдов, отмечает эксперт.
Возможная совместная операция США, Израиля и курдов, хотя и может стать частью сценария балканизации Ирана, не способствует смене власти в стране, соглашается Добрева: «Иранская армия и КСИР насчитывают сотни тысяч человек и способны быстро подавить любые локальные волнения».
Кислицына не исключила вероятность использования курдских районов Ирана в качестве плацдарма для военного наступления в случае успеха курдских боевиков. «Трамп крайне непредсказуем. Но, учитывая крайнюю непопулярность ближневосточной войны в американском обществе, вероятно, сам он не решится на такую рискованную авантюру. Зато нельзя такого сказать об Израиле», – предупредила иранист.
Курды в первые годы после провозглашения Исламской Республики поднимали восстания против центральных властей, на подавление которых стягивались лучшие подразделения КСИР, рассказал главный редактор сайта «Иран-1979» иранист Исмагил Гибадуллин. Но они, продолжает эксперт, ни при каких обстоятельствах не смогут повлиять на настроения основной массы иранцев и дестабилизировать ситуацию в стране. «Боевики могут спровоцировать локальный сепаратизм в провинции Курдистан, где проживают курды-сунниты. Однако лояльность их шиитских собратьев в соседних районах к иранскому строю достаточно высока», – говорит эксперт.
По словам Гибадуллина, расчеты США и Израиля относительно использования курдов в своих интересах ошибочны.