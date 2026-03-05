Используют ли США курдов в войне против Ирана

В настоящее время на прилегающих к Ираку территориях Ирана базируется несколько различных по идеологии курдских организаций. Среди них Партия свободы Курдистана, Курдская демократическая партия Ирана (традиционно имеет тесные связи с иракскими курдами), «Комала» и Партия свободной жизни Курдистана (аффилированная с Рабочей партией Курдистана). С начала массовых антиправительственных демонстраций в стране в конце 2025 г. они не принимали в них активного участия на стороне иранской оппозиции. Но незадолго до открытия боевых действий США и Израиля против Исламской Республики местные курдские силы объявили о формировании антиправительственной коалиции с целью свержения политического строя в Тегеране и формирования курдской автономии. В совместном заявлении они также призвали солдат иранских вооруженных сил к дезертирству.