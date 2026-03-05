Reuters: Израиль начал вторую фазу атак на Иран
Израиль начал вторую фазу атак на Иран, главными целями на этот раз станут подземные пусковые установки баллистических ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Израиль стремился к концу войны лишить Тегеран возможности наносить авиаудары по израильской территории, а основной целью было устранение руководства Исламской Республики. Военные ЦАХАЛ заявили, что в ходе первой фазы они нанесли удары по сотням иранских ракетных установок, которые могли быть нацелены на израильские города.
Оценки запасов иранских ракет сильно разнятся: по данным израильских военных, до начала войны их было около 2500, а по данным других аналитиков – около 6000. То, сколько ракет осталось у Ирана, может сыграть решающую роль в развитии конфликта, отмечает Reuters.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в странах Персидского залива. Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщило, что США намерены продолжать операцию против Ирана не менее 100 дней. При этом кампания может продлиться вплоть до сентября.
The Times of Israel со ссылкой на источники среди военнослужащих 5 марта писала, что Израиль намерен продолжать военную операцию против Ирана как минимум еще одну–две недели. По данным газеты, за это время армия Израиля планирует нанести удары по тысячам объектов «с целью ослабления иранского режима и его военных объектов». Как отмечает издание, по данным на 4 марта, израильские военно-воздушные силы сбросили более 5000 снарядов по территории Ирана с начала конфликта.