Reuters: Израиль начал вторую фазу атак на Иран

The Times of Israel со ссылкой на источники среди военнослужащих 5 марта писала, что Израиль намерен продолжать военную операцию против Ирана как минимум еще одну–две недели. По данным газеты, за это время армия Израиля планирует нанести удары по тысячам объектов «с целью ослабления иранского режима и его военных объектов». Как отмечает издание, по данным на 4 марта, израильские военно-воздушные силы сбросили более 5000 снарядов по территории Ирана с начала конфликта.