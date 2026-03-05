The Times of Israel: Израиль намерен бить по Ирану еще минимум одну–две недели
Израиль намерен продолжать военную операцию против Ирана как минимум еще одну–две недели. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на источники среди военнослужащих.
По данным газеты, за это время армия Израиля планирует нанести удары по тысячам объектов «с целью ослабления иранского режима и его военных объектов». Как отмечает издание, по данным на 4 марта, израильские военно-воздушные силы сбросили более 5000 снарядов по территории Ирана с начала конфликта.
Военные также заявили, что истребители ВВС Израиля продолжают укреплять превосходство в воздухе над территорией страны, уделяя особое внимание району Тегерана. По словам высокопоставленного офицера ВВС Израиля, в результате израильских ударов погибли тысячи иранских военнослужащих.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в странах Персидского залива.
5 марта издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщило, что США намерены продолжать операцию против Ирана не менее 100 дней. При этом кампания может продлиться вплоть до сентября.