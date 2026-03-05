The Times of Israel: Израиль намерен бить по Ирану еще минимум одну–две недели

По данным газеты, за это время армия Израиля планирует нанести удары по тысячам объектов «с целью ослабления иранского режима и его военных объектов». Как отмечает издание, по данным на 4 марта, израильские военно-воздушные силы сбросили более 5000 снарядов по территории Ирана с начала конфликта.