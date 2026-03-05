Politico: США намерены продолжать операцию в Иране минимум в течение 100 дней

4 марта телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что советники Трампа выражают обеспокоенность военной операцией против Ирана и призывают администрацию как можно скорее завершить кампанию и «объявить победу». Собеседники CNN рассказали, что уже через несколько дней после начала боевых действий среди помощников и союзников президента возникли опасения по поводу политических последствий затяжной войны без четкой конечной цели и при слабой поддержке общества.