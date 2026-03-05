Politico: США намерены продолжать операцию в Иране минимум в течение 100 дней
США намерены проводить военную операцию против Ирана по крайней мере в течение 100 дней. При этом она также может продлиться до сентября включительно, сообщило издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона.
По данным издания, запрос командования говорит о том, что операция американских военных против Ирана «может продлиться существенно дольше», чем изначально говорил президент США Дональд Трамп. Он предполагал, что этот процесс займет четыре недели. Politico считает, что поиск заполнительных специалистов также свидетельствует, что Белый дом был не полностью готов к последствиям конфликта.
4 марта телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что советники Трампа выражают обеспокоенность военной операцией против Ирана и призывают администрацию как можно скорее завершить кампанию и «объявить победу». Собеседники CNN рассказали, что уже через несколько дней после начала боевых действий среди помощников и союзников президента возникли опасения по поводу политических последствий затяжной войны без четкой конечной цели и при слабой поддержке общества.