АТОР: на Ближнем Востоке остаются около 20 000 российских туристов
Около 20 000 российских туристов остаются на территории Ближнего Востока на фоне напряженной ситуации в регионе, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Для их возврата при необходимости могут подключить борта МЧС, заявила она. Однако, по словам Ломидзе, пока люди так или иначе вывозятся без подключения служб, в относительно плановом режиме.
4 марта президент РФ Владимир Путин дал поручение МЧС, МИДу и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян с Ближнего Востока. Он подчеркнул, что правители стран Персидского залива заверили его, что окажут помощь россиянам, но именно власти РФ должны сделать все необходимое.
2 марта Минтранс отмечал, что российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в страны Ближнего Востока. По данным МИД России, больше всего организованных туристов находятся в ОАЭ, их количество превышает 20 000 человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте суммарно находятся более 500 российских граждан.