Путин поручил вывезти российских туристов с Ближнего Востока

Путин поручил вывезти российских туристов с Ближнего ВостокаУже эвакуированы 6000 россиян
Президент РФ Владимир Путин дал поручение МЧС, МИДу и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян с Ближнего Востока. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
«Я соответствующие команды раздал уже МЧС, МИДу и так далее», – сказал президент. Он подчеркнул, что правители стран Персидского залива заверили его, что окажут помощь россиянам, но именно власти РФ должны сделать все необходимое.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников доложил, что со 2 марта удалось вывезти 6000 россиян, 3300 из которых – организованные туристы. По его словам, в ОАЭ остаются почти 20 000 организованных туристов из РФ, в других странах Ближнего Востока – еще 230 человек. На момент начала конфликта в этих странах отдыхали организованно 23 500 российских туристов.
Решетников также сообщил, что с 28 февраля отменено более 250 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока. Большая часть приходится на ОАЭ.
Минтранс сообщал, что российские и иностранные авиакомпании 2–3 марта перевезли с Ближнего Востока почти 6000 пассажиров на 34 рейсах. В ведомстве уточнили, что 4 марта планируется доставить в Россию еще 7100 человек, также на 34 рейсах. По предварительной оценке, российским и иностранным перевозчикам может потребоваться до 10 дней – до 14 марта включительно – для завершения перевозки российских граждан из стран региона.
4 марта в МИД России сообщали, что на Ближнем Востоке находятся около 50 000 туристов из России. Еще от 6000 до 8000 россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения. В ведомстве подчеркнули, что эти оценки носят ориентировочный характер.
Сбои в авиасообщении возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ходе ударов были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других официальных лиц. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.