Путин поручил вывезти российских туристов с Ближнего Востока

Минтранс сообщал, что российские и иностранные авиакомпании 2–3 марта перевезли с Ближнего Востока почти 6000 пассажиров на 34 рейсах. В ведомстве уточнили, что 4 марта планируется доставить в Россию еще 7100 человек, также на 34 рейсах. По предварительной оценке, российским и иностранным перевозчикам может потребоваться до 10 дней – до 14 марта включительно – для завершения перевозки российских граждан из стран региона.