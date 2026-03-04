Минтранс: почти 6000 пассажиров перевезли в Россию с Ближнего Востока

4 марта в МИД России сообщали, что на Ближнем Востоке находятся около 50 000 туристов из России. Еще от 6000 до 8000 россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения. В ведомстве подчеркнули, что эти оценки носят ориентировочный характер.