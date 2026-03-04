Минтранс: почти 6000 пассажиров перевезли в Россию с Ближнего Востока
Российские и иностранные авиакомпании 2–3 марта перевезли с Ближнего Востока почти 6000 пассажиров на 34 рейсах. Об этом сообщили в Минтрансе.
В ведомстве уточнили, что 4 марта планируется доставить в Россию еще 7100 человек, также на 34 рейсах. Предварительный график выполнения рейсов сформирован до 7 марта включительно.
«Перевозка пассажиров происходит в соответствии с очередностью перебронирования купленных ранее авиабилетов», – отметили в министерстве.
В Минтрансе добавили, что совместно с Росавиацией ведется постоянный диалог с авиационными властями стран Ближнего Востока. Стороны координируют выполнение нерегулярных рейсов для вывоза российских граждан с учетом действующих ограничений на использование воздушного пространства. В настоящее время закрытым остается небо шести государств – Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта. Ключевым приоритетом остается безопасность полетов.
Для минимизации рисков Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить до 7 марта продажу билетов на рейсы из России в страны Ближнего Востока. Речь идет о направлениях в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
По предварительной оценке, российским и иностранным перевозчикам может потребоваться до 10 дней – до 14 марта включительно – для завершения перевозки российских граждан из стран региона.
4 марта в МИД России сообщали, что на Ближнем Востоке находятся около 50 000 туристов из России. Еще от 6000 до 8000 россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения. В ведомстве подчеркнули, что эти оценки носят ориентировочный характер.
Сбои в авиасообщении возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ходе ударов были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других официальных лиц. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.