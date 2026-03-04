Из Ирана через Азербайджан вывезли 117 граждан России
Через границу РФ с Азербайджаном из Ирана вывезли 117 российских граждан, в том числе 45 детей. Об этом сообщил Telegram-канал посольства России в стране.
Кроме того, в группу вошли семь граждан Белоруссии и одна гражданка Киргизии. Утром 4 марта россияне прибыли в аэропорт «Жуковский» на борту МЧС России.
Российские граждане пересекают границу с Ираном через несколько пропускных пунктов. На ирано-азербайджанской границе пункт «Астара», на ирано-армянской – «Нурдуз/Агарак», на ирано-туркменской – «Се».
2 марта сообщалось, что из Ирана через границу с Азербайджаном в общей сложности эвакуировали 553 человека. Среди них были 152 гражданина Азербайджана, 127 – Китая, 114 – России, 65 – Пакистана и 42 – Таджикистана, а также граждане других государств.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян 3 марта говорил, что уже примерно 1500 туристов-россиян вывезли с Ближнего Востока на фоне напряженной ситуации в регионе.