Из Ирана через Азербайджан вывезли 117 граждан России

Через границу РФ с Азербайджаном из Ирана вывезли 117 российских граждан, в том числе 45 детей. Об этом сообщил Telegram-канал посольства России в стране.

Кроме того, в группу вошли семь граждан Белоруссии и одна гражданка Киргизии. Утром 4 марта россияне прибыли в аэропорт «Жуковский» на борту МЧС России.

Российские граждане пересекают границу с Ираном через несколько пропускных пунктов. На ирано-азербайджанской границе пункт «Астара», на ирано-армянской – «Нурдуз/Агарак», на ирано-туркменской – «Се».

2 марта сообщалось, что из Ирана через границу с Азербайджаном в общей сложности эвакуировали 553 человека. Среди них были 152 гражданина Азербайджана, 127 – Китая, 114 – России, 65 – Пакистана и 42 – Таджикистана, а также граждане других государств.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян 3 марта говорил, что уже примерно 1500 туристов-россиян вывезли с Ближнего Востока на фоне напряженной ситуации в регионе.

