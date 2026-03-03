Газета
АТОР: из стран Ближнего Востока вывезли около 1500 российских туристов

Ведомости

Уже примерно 1500 туристов-россиян вывезли с Ближнего Востока на фоне напряженной ситуации в регионе. Еще 2000 человек могут вернуться в РФ 3 марта, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

«Около 1500 вывезли с учетом вылетевших рейсов. Сегодня, наверное, около 2000 вывезут, если все рейсы состоятся», – отметил он.

2 марта сообщалось, что из Ирана через границу с Азербайджаном в общей сложности эвакуировали 553 человека. Среди них были 152 гражданина Азербайджана, 127 – Китая, 114 – России, 65 – Пакистана и 42 – Таджикистана, а также граждане других государств.

Минтранс при этом отмечал, что российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в страны Ближнего Востока. По данным МИД России, больше всего организованных туристов находится в ОАЭ, их количество превышает 20 000 человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте суммарно находится более 500 российских граждан.

