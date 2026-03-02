Газета
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток

Ведомости

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса РФ. В обсуждении вопроса приняли участие представители МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, Российского союза туристической индустрии, а также отечественных и зарубежных авиакомпаний.

Российские перевозчики совместно с Минтрансом и Росавиацией заранее разработали обходные маршруты для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива.

Вечером 2 марта московский аэропорт «Шереметьево» планирует обслужить первые рейсы после приостановки авиасообщения с ближневосточными странами: рейсы из Абу-Даби авиакомпании Etihad Airways и из Маската авиакомпании Oman Air.

Из Абу-Даби в Москву вылетел первый за двое суток рейс на фоне конфликта в Иране

Политика / Международные отношения

По данным Минтранса, в настоящее время закрыто воздушное пространство 10 стран региона: Израиля, Ирана, Ирака, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сирии. Рейсы в эти государствах и из них приостановлены.

По данным МИД России, наибольшее количество организованных туристов находится в ОАЭ – более 20 000 человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте суммарно находится более 500 российских граждан.

Минтранс и Росавиация находятся на связи с авиакомпаниями. Было поручено заранее разработать планы по увеличению провозных мощностей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов. Особое внимание было уделено ценовой политике – повышенный спрос после возобновления полетов не должен привести к спекулятивному росту цен.

ТАСС со ссылкой на источник 2 марта писал, что международный аэропорт «Заид» в Абу-Даби отправил первый за более чем двое суток пассажирский рейс в Москву. Источник пояснил, что из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока самолет следует по окружному маршруту.

Минтранс РФ сообщал, что на вечер 1 марта между Россией и странами Ближнего Востока было отменено 109 рейсов. Почти 90% пришлось на направление Россия – ОАЭ. Ограничения затронули рейсы перевозчиков из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Пассажирам были возвращены средства почти за 8000 билетов.

