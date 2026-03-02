Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток

ТАСС со ссылкой на источник 2 марта писал, что международный аэропорт «Заид» в Абу-Даби отправил первый за более чем двое суток пассажирский рейс в Москву. Источник пояснил, что из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока самолет следует по окружному маршруту.