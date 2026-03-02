Газета
Главная / Политика /

Из Абу-Даби в Москву вылетел первый за двое суток рейс на фоне конфликта в Иране

Ведомости

Международный аэропорт «Заид» в Абу-Даби отправил первый за более чем двое суток пассажирский рейс в Москву. Перелет займет около семи часов 25 минут, сообщил ТАСС собеседник в аэропорту.

Источник пояснил, что из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока самолет следует по окружному маршруту.

До этого сообщалось, что воздушная гавань направила первый за сутки грузовой рейс – борт вылетел в Гонконг.

Сбои в авиасообщении на Ближнем Востоке продолжаются с утра 28 февраля – после военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. Под риском оказались не только страны – участники конфликта, но и ключевые транзитные хабы в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Минтранс РФ сообщал, что на вечер 1 марта между Россией и странами Ближнего Востока было отменено 109 рейсов. Почти 90% пришлось на направление Россия – ОАЭ. Ограничения затронули рейсы перевозчиков из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Пассажирам были возвращены средства почти за 8000 билетов.

