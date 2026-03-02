Из Абу-Даби в Москву вылетел первый за двое суток рейс на фоне конфликта в Иране

Сбои в авиасообщении на Ближнем Востоке продолжаются с утра 28 февраля – после военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. Под риском оказались не только страны – участники конфликта, но и ключевые транзитные хабы в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.