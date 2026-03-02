Аэропорт Абу-Даби отправил самолет на фоне конфликта США и Ирана

Минтранс РФ сообщал, что по состоянию на вечер 1 марта между Россией и странами Ближнего Востока отменено 109 рейсов. Почти 90% пришлось на направление Россия – ОАЭ. Ограничения затронули рейсы «Аэрофлота», «Победы», S7, «Уральских авиалиний», а также Emirates, Flydubai и Qatar Airways из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Пассажирам уже вернули деньги почти за 8000 билетов.