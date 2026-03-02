Аэропорт Абу-Даби отправил самолет на фоне конфликта США и Ирана
Международный аэропорт Заид в Абу-Даби возобновил отправку самолетов. Из авиагавани вылетел первый с начала суток борт, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.
«Отправлен грузовой борт в Гонконг», – сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас судно уже находится в воздушном пространстве Омана. До этого с начала суток рейсы из аэропорта не выполнялись.
Сбои в авиасообщении на Ближнем Востоке начались утром 28 февраля после военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. В зоне прямых рисков оказались не только страны – участники конфликта, но и крупнейшие региональные хабы – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.
По данным The New York Times со ссылкой на аналитическую компанию Cirium, в первые сутки эскалации из 4200 запланированных к прибытию рейсов отменено 966, или 23%. На следующий день перевозчики не выполнили еще 716 из 4300 рейсов.
Минтранс РФ сообщал, что по состоянию на вечер 1 марта между Россией и странами Ближнего Востока отменено 109 рейсов. Почти 90% пришлось на направление Россия – ОАЭ. Ограничения затронули рейсы «Аэрофлота», «Победы», S7, «Уральских авиалиний», а также Emirates, Flydubai и Qatar Airways из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Пассажирам уже вернули деньги почти за 8000 билетов.