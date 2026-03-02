Через границу с Азербайджаном из Ирана эвакуировали 114 россиян
Через границу с Азербайджаном в период с 8:00 по местному времени (7:00 мск) 28 февраля до 20:00 по местному времени (19:00 мск) 2 марта из Ирана в общей сложности эвакуировали 553 человека. Среди них 152 гражданина Азербайджана, 127 – Китая, 114 – России, 65 – Пакистана и 42 – Таджикистана. Об этом сообщает AПA.
Кроме того, по данным агентства, в безопасную зону были вывезены 18 граждан Саудовской Аравии, шесть – ОАЭ, четыре – Иордании, три – Катара и три – Бангладеш. Среди других эвакуированных – по два гражданина Филиппин, Грузии, Непала, Казахстана, Франции и Узбекистана. Из страны также вывезли по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.
Минтранс сообщал, что российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. По данным МИД России, наибольшее количество организованных туристов находится в ОАЭ – более 20 000 человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте суммарно находится более 500 российских граждан.
Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. В интервью CNN 2 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона скоро проведет большую волну ударов по территории Ирана. «Мы даже не начали бить по Ирану по-настоящему. Большая волна атак еще не произошла – она скоро придет», – заявил он.