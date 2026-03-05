Газета
Главная / Политика /

Иран сообщил об ударе по сепаратистам, которые готовили вторжение с запада

СМИ писали о подготовке нападения со стороны курдов
Ведомости

Иран атаковал позиции сепаратистских группировок, которые планировали вторжение на территорию страны через западную границу. Об этом сообщило министерство разведки исламской республики.

«Сепаратистские террористические группировки намеревались при поддержке сионистско-американского врага и используя условия войны, проникнуть через западные границы страны и совершить теракты в городских и приграничных районах», – сообщило ведомство.

В заявлении ведомства, которое цитирует агентство IRNA, утверждается, что в результате совместной превентивной операции Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и министерства разведки значительная часть их позиций была уничтожена. Отдельно разведка поблагодарила за бдительность курдских соотечественников.

Кто такие курды:

Ираноязычный народ проживающий преимущественно на территориях Турции, Ирака, Ирана и Сирии, а также в Армении, Азербайджане и других странах. Общая численность оценивается примерно в 30 млн человек, из них более половины – в Турции. Большинство курдов исповедуют ислам суннитского толка. Курды составляют порядка 15 % населения Ирана, согласно данным ежегодника ЦРУ. В западных регионах страны, таких как Курдистан, Керманшах, Илам, они составляют более 95% населения.

 

 

 

 

  • Накануне западные СМИ сообщили о возможном начале наземной операции курдских сил на северо-западе Ирана. Журналистка Fox News Дженифер Гриффин со ссылкой на американского чиновника писала о наступлении «тысяч бойцов» из Иракского Курдистана, которые якобы начали занимать позиции на иранской территории еще 2 марта.

  • Однако курды опровергли эту информацию. Представитель демократической партии Иранского Курдистана заявил телеканалу Rudaw, что ни одно из подразделений не входило на территорию Ирана. «Ни один иракский курд не пересек границу», – писал в X заместитель главы администрации Иракского Курдистана Азиз Ахмад. Секретарь Совета нацбезопасности страны Али Лариджани также говорил, что вооруженные силы Ирана полностью контролируют ситуацию на границах страны.

  • Ранее CNN сообщал, что ЦРУ работает над вооружением курдских сил для разжигания народного восстания в Иране. Администрация Дональда Трампа вела активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории и военным объектам США в регионе. Издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона утверждает, что США намерены проводить военную операцию против Ирана по крайней мере в течение 100 дней. При этом она также может продлиться до сентября включительно.

