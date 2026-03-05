Иран сообщил об ударе по сепаратистам, которые готовили вторжение с запада

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории и военным объектам США в регионе. Издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона утверждает, что США намерены проводить военную операцию против Ирана по крайней мере в течение 100 дней. При этом она также может продлиться до сентября включительно.