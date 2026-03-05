У берегов Шри-Ланки нашли 87 тел с затонувшего иранского фрегата Iris Dena
Спасатели обнаружили 87 тел погибших с иранского фрегата Iris Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщил портал Ada Derana со ссылкой на заявление пресс-секретаря кабинета министров Шри-Ланки Налинды Джаятиссы.
Она рассказала, тела были подняты со дна и доставлены на берег силами ВМС страны.
Джаятисса также сообщила, что 32 члена экипажа, спасенные с затонувшего корабля, были госпитализированы в Национальную больницу города Галле. Один из пострадавших находится в отделении интенсивной терапии.
4 марта Reuters сообщал, что фрегат был атакован ВМС США. По словам одного из собеседников издания, удар был совершен с американской подводной лодки.
В тот же день издание писало, что в результате атаки пострадали не менее 78 человек. Еще 101 человек пропал без вести. Утром фрегат подал сигнал бедствия у берегов Галле.