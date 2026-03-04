Газета
Reuters: фрегат Ирана у Шри-Ланки атаковала американская подлодка

Иранский фрегат Iris Dena, который затонул у Шри-Ланки, был атакован ВМС США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам одного из собеседников издания, удар был совершен с американской подводной лодки.

4 марта Reuters писал, что в результате атаки пострадали не менее 78 человек. Еще 101 человек пропал без вести. Утром фрегат подал сигнал бедствия у берегов Галле. Изначально было известно, что спасатели смогли эвакуировать 30 человек, пострадавших доставили в больницу.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 23 февраля стал поворотным моментом. По данным издания, после этой беседы началась военная операция против Ирана. Как рассказали Axios источники, Нетаньяху тогда передал Трампу разведывательные данные о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и высшее руководство страны собираются провести встречу в Тегеране утром в субботу.

