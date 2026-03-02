Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Не менее 78 человек пострадали в результате атаки на иранский фрегат Iris Dena

Ведомости

Удар с подводной лодки по иранскому фрегату Iris Dena зафиксировали у берегов Шри-Ланки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в военно-морских силах и министерстве обороны Шри-Ланки.

По данным издания, в результате атаки пострадали не менее 78 человек. Как минимум 101 человек пропал без вести после удара.

Как писал Reuters до этого, судно подало сигнал бедствия у берегов Галле в южной части Шри-Ланки. Было известно о 30 спасенных, пострадавшие были доставлены в больницу в Галле.

4 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США и Израиля на Ближнем Востоке нарушают нормы международного права и ведут к дальнейшей дестабилизации региона. Она подчеркнула, что международное сообщество обязано дать этому объективную и, что не менее важно, бескомпромиссную оценку.

Конфликт в регионе обострился 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Погиб верховный лидер республики Али Хаменеи и другие официальные лица. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и тем странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь