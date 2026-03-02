Не менее 78 человек пострадали в результате атаки на иранский фрегат Iris Dena

Конфликт в регионе обострился 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Погиб верховный лидер республики Али Хаменеи и другие официальные лица. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и тем странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.