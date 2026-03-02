Не менее 78 человек пострадали в результате атаки на иранский фрегат Iris Dena
Удар с подводной лодки по иранскому фрегату Iris Dena зафиксировали у берегов Шри-Ланки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в военно-морских силах и министерстве обороны Шри-Ланки.
По данным издания, в результате атаки пострадали не менее 78 человек. Как минимум 101 человек пропал без вести после удара.
Как писал Reuters до этого, судно подало сигнал бедствия у берегов Галле в южной части Шри-Ланки. Было известно о 30 спасенных, пострадавшие были доставлены в больницу в Галле.
4 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США и Израиля на Ближнем Востоке нарушают нормы международного права и ведут к дальнейшей дестабилизации региона. Она подчеркнула, что международное сообщество обязано дать этому объективную и, что не менее важно, бескомпромиссную оценку.
Конфликт в регионе обострился 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Погиб верховный лидер республики Али Хаменеи и другие официальные лица. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и тем странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.