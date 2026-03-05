WP: США предложили курдам военную поддержку в борьбе с иранским режимом

При этом представители курдских партий опровергли появившиеся сообщения о том, что курдское вторжение и восстание в Иране уже начались. Иранские государственные СМИ, в свою очередь, сообщили о «превентивном» ударе по целям в иракском Курдистане, утверждая, что поддерживаемые США группы якобы готовились проникнуть в Иран для совершения атак. Подтверждения этой информации пока нет.