WP: США предложили курдам военную поддержку в борьбе с иранским режимом
США предложили курдским группам поддержку в случае их выступления против властей Ирана. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа начала устанавливать контакты с иранской оппозицией, рассматривая ее как возможного союзника для организации восстания против иранского режима.
Как отмечают источники, на этой неделе в телефонных разговорах с лидерами курдского меньшинства в Иране и соседнем Ираке Трамп предложил «широкое воздушное прикрытие США» и другую поддержку иранским курдам, выступающим против властей, чтобы те могли взять под контроль части западного Ирана.
Высокопоставленный представитель Патриотического союза Курдистана (PUK) сообщил, что Вашингтон попросил иракских курдов не препятствовать мобилизации иранских курдских групп в Ираке и оказать им логистическую поддержку. По его словам, в разговоре с лидером партии Бафелем Талабани Трамп заявил, что курды должны «выбрать сторону – либо с Америкой и Израилем, либо с Ираном».
Другой источник из Демократической партии Курдистана подтвердил содержание переговоров, но отметил, что решающим фактором станет не численность вооруженных формирований, а уровень поддержки внутри Ирана.
При этом представители курдских партий опровергли появившиеся сообщения о том, что курдское вторжение и восстание в Иране уже начались. Иранские государственные СМИ, в свою очередь, сообщили о «превентивном» ударе по целям в иракском Курдистане, утверждая, что поддерживаемые США группы якобы готовились проникнуть в Иран для совершения атак. Подтверждения этой информации пока нет.
Эксперты отмечают, что возможности иранских курдских вооруженных групп ограничены и они вряд ли получат широкую поддержку за пределами курдских регионов. По словам директора программы Ближнего Востока в Atlantic Council Виктории Тейлор, это может привести к росту этнической напряженности.
Кроме того, возможная поддержка курдских групп со стороны США может осложнить отношения с Турцией, где ранее действовала связанная с курдскими формированиями Рабочая партия Курдистана (PKK).
5 марта Иран атаковал позиции сепаратистских группировок, которые планировали вторжение на территорию страны через западную границу.