Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Рютте: о применении пятой статьи из-за ракеты над Турцией «не может быть речи»

Ведомости

НАТО не планирует задействовать пятую статью Устава организации в случае с иранской ракетой, обломки которой упали на территории Турции. Об этом Reuters заявил генсек альянса Марк Рютте.

По его мнению, пятая статья не подходит для применения в данной ситуации, поэтому о ней «не может быть и речи». Статья гласит, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех.

Минобороны Турции 4 марта сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в небе над республикой перехватили баллистическую ракету, которая, по предварительным данным, была запущена из Ирана. Осколки сбитой ракеты упали в районе Дертйол провинции Хатай. Жертв в результате происшествия нет.

Агентство IRNA со ссылкой на Главное управление вооруженных сил (ВС) исламской республики сообщило, что иранская армия опровергла информацию о ракетных пусках по территории Турции.

Газета New York Times со ссылкой на спутниковые данные писала, что иранские удары по базам США на Ближнем Востоке повредили коммуникационное и радиолокационное оборудование как минимум на семи военных объектах. Так, повреждения могли получить объекты на американских военных базах в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её