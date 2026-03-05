Рютте: о применении пятой статьи из-за ракеты над Турцией «не может быть речи»
НАТО не планирует задействовать пятую статью Устава организации в случае с иранской ракетой, обломки которой упали на территории Турции. Об этом Reuters заявил генсек альянса Марк Рютте.
По его мнению, пятая статья не подходит для применения в данной ситуации, поэтому о ней «не может быть и речи». Статья гласит, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех.
Минобороны Турции 4 марта сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в небе над республикой перехватили баллистическую ракету, которая, по предварительным данным, была запущена из Ирана. Осколки сбитой ракеты упали в районе Дертйол провинции Хатай. Жертв в результате происшествия нет.
Агентство IRNA со ссылкой на Главное управление вооруженных сил (ВС) исламской республики сообщило, что иранская армия опровергла информацию о ракетных пусках по территории Турции.
Газета New York Times со ссылкой на спутниковые данные писала, что иранские удары по базам США на Ближнем Востоке повредили коммуникационное и радиолокационное оборудование как минимум на семи военных объектах. Так, повреждения могли получить объекты на американских военных базах в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне.