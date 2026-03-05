Газета
ВС Ирана опровергли информацию об ударе по Турции

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) Ирана опровергли информацию о ракетных пусках по территории Турции. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на Главное управление ВС исламской республики.

Тегеран уважает суверенитет соседней и дружественной страны Турции, заявили в ВС Ирана.

4 марта минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО, расположенные в Восточном Средиземноморье, в небе над республикой перехватили баллистическую ракету, которая, по предварительным данным, была запущена из Ирана. Осколки сбитой ракеты упали в районе Дертйол провинции Хатай. Жертв в результате происшествия нет.

Газета New York Times со ссылкой на спутниковые данные писала, что иранские удары по базам США на Ближнем Востоке повредили коммуникационное и радиолокационное оборудование как минимум на семи военных объектах. Так, повреждения могли получить объекты на американских военных базах в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

