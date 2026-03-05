ВС Ирана опровергли информацию об ударе по Турции

Газета New York Times со ссылкой на спутниковые данные писала, что иранские удары по базам США на Ближнем Востоке повредили коммуникационное и радиолокационное оборудование как минимум на семи военных объектах. Так, повреждения могли получить объекты на американских военных базах в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне.