ВС Ирана опровергли информацию об ударе по Турции
Вооруженные силы (ВС) Ирана опровергли информацию о ракетных пусках по территории Турции. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на Главное управление ВС исламской республики.
Тегеран уважает суверенитет соседней и дружественной страны Турции, заявили в ВС Ирана.
4 марта минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО, расположенные в Восточном Средиземноморье, в небе над республикой перехватили баллистическую ракету, которая, по предварительным данным, была запущена из Ирана. Осколки сбитой ракеты упали в районе Дертйол провинции Хатай. Жертв в результате происшествия нет.
Газета New York Times со ссылкой на спутниковые данные писала, что иранские удары по базам США на Ближнем Востоке повредили коммуникационное и радиолокационное оборудование как минимум на семи военных объектах. Так, повреждения могли получить объекты на американских военных базах в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке.