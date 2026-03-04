NYT сообщила о повреждении оборудования на семи военных объектах США
Иранские удары по базам США на Ближнем Востоке повредили коммуникационное и радиолокационное оборудование как минимум на семи военных объектах. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на спутниковые данные.
По данным издания, инфраструктура военных коммуникаций США остается строго засекреченной, поэтому точно определить, какие системы были повреждены, затруднительно. Однако характер целей указывает на попытку Ирана нарушить способность американских военных к связи и координации.
Как отмечает газета, повреждения могли получить объекты на американских военных базах в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
4 марта американские военные США заявили о поражении 2000 целей на территории Ирана. По данным The Guardian, адмирал Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер сообщил, что американские силы «потопили весь иранский флот и уже уничтожили 17 иранских кораблей».
В тот же день иранская телерадиокомпания IRIB сообщила, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали эсминец США в Индийском океане ракетами «Кадр 380» и «Талаие». По данным телеканала, во время удара корабль выполнял дозаправку от американского танкера примерно в 650 км от побережья Ирана.