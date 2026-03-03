Минобороны Турции сообщило о сбитой баллистической ракете
В небе над Турцией уничтожили баллистическую ракету, которая, по предварительным данным, была запущена из Ирана. Жертв в результате происшествия нет, сообщило минобороны Турции.
«Силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, своевременно перехватили и нейтрализовали баллистическую ракету, запущенную из Ирана, и направлявшуюся в турецкое воздушное пространство», – говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что ракета смогла пройти через воздушные пространства Ирака и Сирии.
Турецкое минобороны подчеркнуло, что осколки ликвидированной ракеты упали в районе Дертйол провинции Хатай.
4 марта газета The New York Times со ссылкой на спутниковые данные сообщала, что иранские удары по базам США на Ближнем Востоке повредили коммуникационное и радиолокационное оборудование как минимум на семи военных объектах. Издание отметило, что инфраструктура военных коммуникаций США остается строго засекреченной, однако характер целей указывает на попытку Ирана нарушить способность американских военных к связи и координации.