Главная / Политика /

Минобороны Турции сообщило о сбитой баллистической ракете

Ведомости

В небе над Турцией уничтожили баллистическую ракету, которая, по предварительным данным, была запущена из Ирана. Жертв в результате происшествия нет, сообщило минобороны Турции.

«Силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, своевременно перехватили и нейтрализовали баллистическую ракету, запущенную из Ирана, и направлявшуюся в турецкое воздушное пространство», – говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что ракета смогла пройти через воздушные пространства Ирака и Сирии.

Турецкое минобороны подчеркнуло, что осколки ликвидированной ракеты упали в районе Дертйол провинции Хатай.

4 марта газета The New York Times со ссылкой на спутниковые данные сообщала, что иранские удары по базам США на Ближнем Востоке повредили коммуникационное и радиолокационное оборудование как минимум на семи военных объектах. Издание отметило, что инфраструктура военных коммуникаций США остается строго засекреченной, однако характер целей указывает на попытку Ирана нарушить способность американских военных к связи и координации.

