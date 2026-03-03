Минобороны Турции сообщило о сбитой баллистической ракете

4 марта газета The New York Times со ссылкой на спутниковые данные сообщала, что иранские удары по базам США на Ближнем Востоке повредили коммуникационное и радиолокационное оборудование как минимум на семи военных объектах. Издание отметило, что инфраструктура военных коммуникаций США остается строго засекреченной, однако характер целей указывает на попытку Ирана нарушить способность американских военных к связи и координации.