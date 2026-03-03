Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

США заявили об уничтожении командно-контрольных пунктов КСИР и системы ПВО

Ведомости

Американские военные поразили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО и другие объекты военной инфраструктуры Ирана, сообщило в соцсети X Центральное командование ВС США. 

«В ходе продолжительных операций американские войска уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции, иранские средства противовоздушной обороны, пусковые установки ракет и беспилотников, а также военные аэродромы», – отметили представители командования.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна уже близка к достижению целей военной операции в Иране. По его словам, это лишь вопрос времени. Американский лидер также подчеркнул, что ход операции опережает график, имея в виду уничтожение ядерного оружия и ракет.

Операция Израиля и США в отношении Ирана началась 28 февраля. Жертвами атак в том числе стало руководство страны, погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы: Бахрейну, ОАЭ, Катару, Кувейту и Саудовской Аравии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь