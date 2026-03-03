США заявили об уничтожении командно-контрольных пунктов КСИР и системы ПВО

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна уже близка к достижению целей военной операции в Иране. По его словам, это лишь вопрос времени. Американский лидер также подчеркнул, что ход операции опережает график, имея в виду уничтожение ядерного оружия и ракет.