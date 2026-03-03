США заявили об уничтожении командно-контрольных пунктов КСИР и системы ПВО
Американские военные поразили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО и другие объекты военной инфраструктуры Ирана, сообщило в соцсети X Центральное командование ВС США.
«В ходе продолжительных операций американские войска уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции, иранские средства противовоздушной обороны, пусковые установки ракет и беспилотников, а также военные аэродромы», – отметили представители командования.
3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна уже близка к достижению целей военной операции в Иране. По его словам, это лишь вопрос времени. Американский лидер также подчеркнул, что ход операции опережает график, имея в виду уничтожение ядерного оружия и ракет.
Операция Израиля и США в отношении Ирана началась 28 февраля. Жертвами атак в том числе стало руководство страны, погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы: Бахрейну, ОАЭ, Катару, Кувейту и Саудовской Аравии.