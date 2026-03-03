Стоимость газа в Европе превысила $700 на фоне перекрытия Ормузского пролива

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана и является единственным маршрутом для морского экспорта нефти и СПГ из Катара, нефти из Катара, Ирака и Кувейта. Через него также идет значительная часть нефтяных поставок Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Всего через пролив осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ. Начало вооруженного конфликта привело к резкому сокращению движения танкеров, перевозящих нефть, нефтепродукты и СПГ в Персидском заливе.