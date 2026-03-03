Стоимость газа в Европе превысила $700 на фоне перекрытия Ормузского пролива
Стоимость апрельского фьючерса на природный газ на европейском хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах достигла $711 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.
Выше $700 цена фьючерса на газ поднялась впервые с января 2023 г. Рост котировок с начала дня превысил 30%. Это произошло на фоне заявлений о перекрытии Ормузского пролива.
2 марта Ормузский пролив, который обслуживал около 15% поставок мировой нефти и до 20% объемов сжиженного природного газа (СПГ), был закрыт. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари объявил, что любое судно, которое попытается там пройти, будет сожжено.
На фоне этого цена на газ в Европе в этот же день подскочила на 52% до $591,5 за 1000 куб. м, а стоимость нефти марки Brent увеличилась до $81,5.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана и является единственным маршрутом для морского экспорта нефти и СПГ из Катара, нефти из Катара, Ирака и Кувейта. Через него также идет значительная часть нефтяных поставок Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Всего через пролив осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ. Начало вооруженного конфликта привело к резкому сокращению движения танкеров, перевозящих нефть, нефтепродукты и СПГ в Персидском заливе.