Орбан потребовал от ЕС приостановить все санкции против энергетики РФ

Орбан потребовал от ЕС приостановить все санкции против энергетики РФВенгерский премьер написал письмо фон дер Ляйен
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза (ЕС) приостановить все санкции в отношении энергетики РФ. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook
По словам Орбана, он направил соответствующее письмо председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.
«Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики», – заявил он.
8 марта президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ЕС в связи с отсутствием прогресса по новым санкциям против России и финансовой помощи Киеву. Украинский лидер заявил, что пока нет никаких подвижек по принятию 20-го пакета экономических санкций и не продвигается вопрос о предоставлении республике кредита на 90 млрд евро.
5 марта Зеленский заявлял, что может передать военным вооруженных сил Украины (ВСУ) номер Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине. Тогда же венгерский премьер подчеркнул, что заставит Киев с помощью «политических и финансовых инструментов» открыть трубопровод «Дружба», через который российская нефть поступает на венгерские нефтеперерабатывающие заводы. 6 марта Венгрия остановила поставки бензина на Украину.