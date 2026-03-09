Газета
Орбан потребовал от ЕС приостановить все санкции против энергетики РФ

Венгерский премьер написал письмо фон дер Ляйен
Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза (ЕС) приостановить все санкции в отношении энергетики РФ. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Орбана, он направил соответствующее письмо председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

«Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики», – заявил он.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ЕС в связи с отсутствием прогресса по новым санкциям против России и финансовой помощи Киеву. Украинский лидер заявил, что пока нет никаких подвижек по принятию 20-го пакета экономических санкций и не продвигается вопрос о предоставлении республике кредита на 90 млрд евро.

5 марта Зеленский заявлял, что может передать военным вооруженных сил Украины (ВСУ) номер Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине. Тогда же венгерский премьер подчеркнул, что заставит Киев с помощью «политических и финансовых инструментов» открыть трубопровод «Дружба», через который российская нефть поступает на венгерские нефтеперерабатывающие заводы. 6 марта Венгрия остановила поставки бензина на Украину.

