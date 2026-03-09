Орбан потребовал от ЕС приостановить все санкции против энергетики РФ

8 марта президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ЕС в связи с отсутствием прогресса по новым санкциям против России и финансовой помощи Киеву. Украинский лидер заявил, что пока нет никаких подвижек по принятию 20-го пакета экономических санкций и не продвигается вопрос о предоставлении республике кредита на 90 млрд евро.