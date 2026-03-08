Зеленский раскритиковал ЕС из-за блокировки санкций и помощи Венгрией
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие прогресса по новым санкциям против России и финансовой помощи Украине. Фрагмент его речи приводит украинская интернет-газета «Страна».
По его словам, пока нет никаких подвижек по принятию 20-го пакета экономических санкций. Также не продвигается вопрос о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.
«Нет движения по пакету помощи для Украины в 90 млрд евро, хотя Европа признает, что это для нас жизненно важно. Блокировка пакета [Венгрией] все равно сохраняется».
5 марта Зеленский заявил, что может передать военным вооруженных сил Украины (ВСУ) номер Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине. В тот же день премьер-министр Венгрии подчеркнул, что заставит Киев с помощью «политических и финансовых инструментов» открыть трубопровод «Дружба», через который российская нефть поступает на венгерские нефтеперерабатывающие заводы. 6 марта Венгрия прекратила поставки бензина на Украину.