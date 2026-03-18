США запретили сделки с нефтью РФ с участием Ирана и КНДР
Минфин США обновил лицензию на отдельные операции с российской нефтью, запретив сделки с участием Ирана, КНДР, Кубы, а также Крыма и новых российских регионов. Об этом говорится в документе ведомства.
Разрешение по-прежнему распространяется на нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Транзакции в рамках лицензии допускаются до 11 апреля 2026 г.
Первая версия лицензии была опубликована 13 марта. На фоне перебоев с поставками через Ормузский пролив и роста цен США временно разрешили операции с российской нефтью, уже находящейся в пути. Глава Минфина Скотт Бессент тогда уточнял, что речь идет только о ранее отгруженных объемах. Он пояснял, что это «не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству».
16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что временное смягчение ограничений может увеличить доходы нефтяных компаний и, как следствие, поступления в бюджет за счет текущей ценовой конъюнктуры.