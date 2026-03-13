Как зарубежные СМИ отреагировали на снятие санкций с российской нефти

Как зарубежные СМИ отреагировали на снятие санкций с российской нефтиРешение США вызвало недовольство среди демократов и ряда союзников Вашингтона
Управление по контролю за иностранными активами американского минфина объявило о выдаче лицензии на поставку и продажу Россией сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев уточнил, что США снимают все ограничения с примерно 100 млн баррелей российской нефти в транзите.
«Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на решение США о снятии санкции против нефти из России.
«США выдали странам разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся в настоящее время в море, сроком на 30 дней. Этот шаг стал очередной попыткой администрации президента Дональда Трампа обуздать цены на энергоносители после того, как удары США и Израиля по Ирану и последовавшая за ними реакция Тегерана усилили напряженность в регионе и парализовали судоходство в Ормузском проливе, нарушив жизненно важные поставки нефти и газа с Ближнего Востока и спровоцировав рост цен на энергоносители».
«В четверг вечером США объявили о втором разрешении для покупателей приобретать российскую нефть, уже находящуюся в море, чтобы снизить цены. Министр финансов Скотт Бессент в своем посте в социальных сетях заявил, что эта мера является «узконаправленной краткосрочной мерой», которая «распространяется только на нефть, уже находящуюся в пути, и не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству».
«Временная отмена санкций в отношении нефти из России, которая является крупным экспортером, произошла несмотря на то, что ранее США оказывали давление на российские нефтяные компании. Сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин, занимающая пост заместителя председателя сенатского комитета по международным отношениям, раскритиковала это решение в социальных сетях, заявив, что США должны были "давить на российскую экономику"».
«Этот шаг даст огромный финансовый импульс России, которая, по мнению экспертов, уже получает около $150 млн в день за счет увеличения продаж нефти с тех пор, как две недели назад США нанесли удар по Ирану.
Это, несомненно, вызовет недовольство демократов в конгрессе, которые в начале этого месяца критиковали администрацию за смягчение санкций в отношении российской нефти, что позволило осуществлять ограниченные поставки только в Индию. Последняя лицензия гораздо более обширная и разрешает поставки в любую точку мира.
«США заявили, что разрешат странам покупать российскую нефть, попавшую в море, в попытке сдержать рост цен на энергоносители. Президент Дональд Трамп заявил, что у США «достаточно времени» в войне с Ираном, добавив, что они «полностью уничтожают» режим Тегерана «военно, экономически и иным образом».
Цена на нефть марки Brent немного превысила $100 за баррель, впервые с августа 2022 г. достигнув трехзначного уровня».
«В интервью для подкаста в четверг господин Бессент сказал, что «прискорбно», что Россия может получить финансовую выгоду от конфликта в Иране, но выразил надежду, что это продлится «совсем недолго». Ведущие демократы в сенате раскритиковали администрацию Трампа за смягчение санкций в отношении России, заявив, что это было сделано для того, чтобы замять конфликт, который сам же Трамп и спровоцировал.
«Эта война привела к резкому росту цен на бензин для американцев, которые сейчас платят за него больше, чем когда-либо за два срока президентства Трампа», - написали они в совместном заявлении. Отмена нефтяных санкций резко контрастирует с ситуацией, сложившейся прошлым летом, когда администрация США удвоила пошлины для Индии в качестве наказания за закупки нефти у России.
«Одним махом мы ослабили огромное давление на Россию», – заявил Эдвард Фишман, старший научный сотрудник и директор Центра геоэкономических исследований имени Мориса Р. Гринберга при Совете по международным отношениям».
«После заявления Бессента нефть марки Brent подорожала на 0,3% до $100,74 за баррель. Ранее на этой неделе цена впервые с начала вторжения России в Украину четыре года назад поднялась выше $100 за баррель. В начале года цена на нефть составляла около $60 за баррель.<...> Однако некоторые союзники США выступили против. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, паралич Ормузского пролива «ни в коем случае» не оправдывает отмену санкций против России. Об этом он заявил после совещания с другими лидерами стран «Большой семерки», посвященного экономическим последствиям войны в Иране».