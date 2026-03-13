Как зарубежные СМИ отреагировали на снятие санкций с российской нефти

«США выдали странам разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся в настоящее время в море, сроком на 30 дней. Этот шаг стал очередной попыткой администрации президента Дональда Трампа обуздать цены на энергоносители после того, как удары США и Израиля по Ирану и последовавшая за ними реакция Тегерана усилили напряженность в регионе и парализовали судоходство в Ормузском проливе, нарушив жизненно важные поставки нефти и газа с Ближнего Востока и спровоцировав рост цен на энергоносители».