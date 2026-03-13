США разрешили продажу нефти РФ, погруженной на танкеры до 12 марта
США выдали лицензию, разрешающую России поставлять и продавать сырую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Об этом говорится в сообщении управления по контролю за иностранными активами американского минфина.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 12 марта заявил, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать ключевую роль нефти и газа из России. По его словам, российские энергоносители играют системообразующую роль в обеспечении стабильности мировой экономики и многие государства начали понимать и неэффективность санкций против РФ
11 марта Дмитриев прибыл в Майами для встречи с представителями администрации президента США. По его словам, российская и американская делегации обсудили в Майами текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках. Речь, в частности, шла о проектах, способных содействовать восстановлению российско-американских отношений.