США разрешили продажу нефти РФ, погруженной на танкеры до 12 марта

Ведомости

США выдали лицензию, разрешающую России поставлять и продавать сырую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Об этом говорится в сообщении управления по контролю за иностранными активами американского минфина.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 12 марта заявил, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать ключевую роль нефти и газа из России. По его словам, российские энергоносители играют системообразующую роль в обеспечении стабильности мировой экономики и многие государства начали понимать и неэффективность санкций против РФ

11 марта Дмитриев прибыл в Майами для встречи с представителями администрации президента США. По его словам, российская и американская делегации обсудили в Майами текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках. Речь, в частности, шла о проектах, способных содействовать восстановлению российско-американских отношений.

