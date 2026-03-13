США разрешили продажу нефти РФ, погруженной на танкеры до 12 марта

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 12 марта заявил, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать ключевую роль нефти и газа из России. По его словам, российские энергоносители играют системообразующую роль в обеспечении стабильности мировой экономики и многие государства начали понимать и неэффективность санкций против РФ