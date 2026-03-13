Управление по контролю за иностранными активами американского минфина ранее сообщило о выдаче лицензии, разрешающей России поставлять и продавать сырую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Дмитриев заявлял, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать центральную роль нефти и газа из России. Он подчеркивал, что российские энергоносители играют системообразующую роль в обеспечении стабильности мировой экономики.