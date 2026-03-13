Газета
Дмитриев: снятие санкций США коснется 100 млн баррелей нефти РФ

Ведомости

США снимают все ограничения с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

Дмитриев также отметил, что министр финансов США Скотт Бессент объявил и о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти.

«На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии», – подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Управление по контролю за иностранными активами американского минфина ранее сообщило о выдаче лицензии, разрешающей России поставлять и продавать сырую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Дмитриев заявлял, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать центральную роль нефти и газа из России. Он подчеркивал, что российские энергоносители играют системообразующую роль в обеспечении стабильности мировой экономики.

