Дмитриев: снятие санкций США коснется 100 млн баррелей нефти РФ
США снимают все ограничения с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
Дмитриев также отметил, что министр финансов США Скотт Бессент объявил и о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти.
«На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии», – подчеркнул спецпредставитель президента РФ.
Управление по контролю за иностранными активами американского минфина ранее сообщило о выдаче лицензии, разрешающей России поставлять и продавать сырую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Дмитриев заявлял, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать центральную роль нефти и газа из России. Он подчеркивал, что российские энергоносители играют системообразующую роль в обеспечении стабильности мировой экономики.