Главная / Бизнес /

Песков оценил влияние на бюджет временного снятия санкций с российской нефти

Временное снятие ограничений с российской нефти принесет дополнительные доходы нефтяным компаниям, а значит, и увеличит поступления в бюджет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в России действуют определенные правила относительно нефтяных денег. Однако компании, которые продают нефтепродукты, определенно получат дополнительные доходы. Они ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру.

«Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет», – пояснил он.

На фоне иранских атак 12 марта цена на нефть превысила $100 за баррель – через три дня после достижения четырехлетнего максимума, когда цена на нефть марки Brent достигала $118. 16 марта цена до сих пор превышает 100$. По данным на 13:30 мск цена на нефть Brent держится на уровне $103.

На фоне фактической приостановки поставок нефти через Ормузский пролив из-за войны с Ираном и роста цен США разрешили до 11 апреля операции с российской нефтью, загруженной в танкеры до 12 марта.

Страны Евросоюза (ЕС) не будут ослаблять санкции против России и считают их вполне оправданными, сообщили в Еврокомиссии.

Читайте также:Как зарубежные СМИ отреагировали на смягчение санкций для российской нефти
