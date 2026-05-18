RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
Политика

Дмитриев назвал российские ресурсы основой мировой энергобезопасности

Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, решение о третьем продлении лицензии на обход санкционных ограничений стало позитивным сигналом для глобальных энергетических рынков и энергетической безопасности.

Reuters со ссылкой на источник сообщило, что министерство финансов США намерено еще на 30 дней продлить действие исключения из санкционного режима в отношении морских поставок российской нефти. По данным агентства, решение позволит сохранить действующий порядок поставок, несмотря на формальное истечение предыдущей лицензии.

Предыдущая лицензия минфина США, регулировавшая поставки нефти из России морским путем, прекратила действие 16 мая. При этом документ пока официально не был продлен.

17 мая Bloomberg писал, что Вашингтон вновь может ослабить ограничения на поставки российской нефти из-за давления азиатских стран.

Последний раз США продлили до 16 мая разрешение на операции по продаже, транспортировке и разгрузке российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на танкеры до 17 апреля.

