США могут продлить послабление ограничений на покупку российской нефти

США могут продлить послабление ограничений на покупку российской нефтиПо данным Bloomberg, давление на Вашингтон оказывают азиатские страны
Вашингтон вновь может ослабить ограничения на поставки российской нефти из-за давления азиатских стран. Об этом пишет Bloomberg.
Срок действия последней лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Минфин США не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.
18 апреля США продлили до 16 мая разрешение на операции по продаже, транспортировке и разгрузке российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на танкеры до 17 апреля. Введение послаблений связано с фактическим закрытием судоходного маршрута через Ормузский пролив из-за войны США против Ирана.
Перед завершением действия разрешительной лицензии Индия закупила рекордное количество российской нефти, писал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным аналитической компании Kpler, суточный приток нефти в страну в мае достиг уровня в 2,3 млн барр., а по итогам месяца он может составить 1,9 млн барр. нефти в сутки.
10 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с просьбой сократить использование топлива и избегать лишних поездок. Это связано с увеличением мировых цен на нефть из-за конфликта в Иране. Подобные обстоятельства могут привести к росту расходов на импорт и истощению валютных резервов страны, предупредил он.
В апреле Financial Times сообщала, что после начала конфликта на Ближнем Востоке импорт российского мазута в Сингапур значительно увеличился. Объем поставок уже превысил среднемесячный показатель 2025 г. более чем вдвое.