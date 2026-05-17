Главная / Политика /

США могут продлить послабление ограничений на покупку российской нефти

По данным Bloomberg, давление на Вашингтон оказывают азиатские страны
Вашингтон вновь может ослабить ограничения на поставки российской нефти из-за давления азиатских стран. Об этом пишет Bloomberg.

Срок действия последней лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Минфин США не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.

18 апреля США продлили до 16 мая разрешение на операции по продаже, транспортировке и разгрузке российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на танкеры до 17 апреля. Введение послаблений связано с фактическим закрытием судоходного маршрута через Ормузский пролив из-за войны США против Ирана.

Перед завершением действия разрешительной лицензии Индия закупила рекордное количество российской нефти, писал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным аналитической компании Kpler, суточный приток нефти в страну в мае достиг уровня в 2,3 млн барр., а по итогам месяца он может составить 1,9 млн барр. нефти в сутки.

10 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с просьбой сократить использование топлива и избегать лишних поездок. Это связано с увеличением мировых цен на нефть из-за конфликта в Иране. Подобные обстоятельства могут привести к росту расходов на импорт и истощению валютных резервов страны, предупредил он.

В апреле Financial Times сообщала, что после начала конфликта на Ближнем Востоке импорт российского мазута в Сингапур значительно увеличился. Объем поставок уже превысил среднемесячный показатель 2025 г. более чем вдвое.

