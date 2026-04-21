Lufthansa отменит 20 000 рейсов для экономии авиатоплива
Отмена рейсов приведет к сокращению пассажиропотока на 1%, заявили в авиакомпании. При этом, по ее данным, 20 000 отмененных рейсов сэкономят около 40 000 метрических тонн топлива. Поставки топлива для летних рейсов должны остаться в основном стабильными, добавила компания.
Lufthansa уже объявляла о приостановке эксплуатации 27 действующих самолетов регионального перевозчика CityLine из летнего расписания полетов. Его исключение было запланировано еще до войны, но конфликт с Ираном вынудил компанию принять эту меру раньше.
20 апреля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Евросоюз выступит с инициативой по оптимизации распределения авиатоплива между странами-членами и «поможет найти альтернативные источники поставок». По данным агентства, Еврокомиссия 22 апреля сообщит, что предложит эти меры в мае.
В блоке импортируется примерно 40% авиационного топлива. Половина этого объема поступает через Ормузский пролив, проход через который блокирует Иран на фоне эскалации конфликта с США.