Моди призвал индийцев экономить топливо из-за роста цен на нефть

Моди призвал индийцев экономить топливо из-за роста цен на нефтьОн предложил соблюдать некоторые ограничения, которые были введены во время пандемии коронавируса
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с призывом сократить использование топлива и избегать ненужных поездок на фоне роста мировых цен на нефть, вызванного конфликтом в Иране, что угрожает увеличить расходы страны на импорт и истощить валютные резервы.
«Настало время использовать бензин, дизель и газ с большой осторожностью», – сказал Моди в воскресенье на открытии проектов в Хайдарабаде на юге Индии (цитата по Bloomberg).
Индия, третий по величине импортер нефти в мире, оказалась в числе наиболее пострадавших от затяжного ближневосточного кризиса: за последние недели рупия обновила рекордные минимумы. По данным центробанка, рост цен на нефть на 10% снижает экономический рост на 15 базисных пунктов и повышает инфляцию на 30 базисных пунктов.
Для экономии энергоресурсов Моди предложил использовать меры, применявшиеся во время пандемии COVID-19, такие как удаленная работа и онлайн-совещания. Правительство также задействует антикризисный план, чтобы смягчить последствия для бизнеса и потребителей. Кабинет министров во вторник утвердил программу кредитных гарантий с капиталом 181 млрд рупий ($1,9 млрд) для поддержки предприятий и авиакомпаний.
Моди также призвал граждан не тратить средства за границей, избегая зарубежных поездок, отпусков и свадеб, отдавая предпочтение внутреннему туризму, а также воздерживаясь от необязательных покупок золота в течение года.
Хотя правительство сохраняет прогноз роста на 2026–2027 финансовый год на уровне 6,8–7,2%, некоторые экономисты уже снижают свои оценки: Goldman Sachs прогнозирует 5,9%, Oxford Economics – 6,2%, отмечает агентство.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Индия рассматривает возможность нарастить закупки российской нефти на фоне смягчения ограничений со стороны США.
18 апреля минфин США выдал новую генеральную лицензию 134В, которая допускает операции с российской нефтью, загруженной на танкеры до 17 апреля. Документ действует до 16 мая. Его приняли спустя неделю после истечения предыдущей лицензии 134А.
26 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что после открытия Ормузского пролива потребуется несколько месяцев для восстановления мирового нефтяного рынка. По словам Новака, ситуация вокруг заблокированного маршрута крайне серьезна. За это время на рынок не поступило значительное количество нефти, а в Ормузском проливе скопилось множество судов.