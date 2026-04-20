Почему США все же выдали лицензию на продажу российской нефти еще на месяц

Почему США все же выдали лицензию на продажу российской нефти еще на месяцНа это в первую очередь повлияли неудачные переговоры с Ираном
Минфин США сообщил о выдаче новой генлицензии (134В) сроком до 16 мая с разрешением на операции (продажа, перевозка, выгрузка) с загруженной до 17 апреля на танкеры российской нефтью. Это произошло неделю спустя после истечения предыдущей аналогичной генлицензии (134А), которая действовала до 11 апреля. При этом еще 15 апреля министр финансов США Скотт Бессент прямо говорил об отсутствии планов «продлевать» предыдущую генлицензию, как и аналогичный документ, связанный с иранской нефтью.
Позже глава минэнерго Крис Райт пояснил, что решение по новой лицензии относительно российской нефти было принято с учетом просьб, которые звучали на прошедшей 16 апреля в Вашингтоне встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20. «К нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: «Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими... Будьте конструктивны» – так объяснил Райт мотивацию властей США (цитата по «РИА Новости»).
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев так прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале: «Несмотря на активное политическое сопротивление, было продлено снятие санкций с российской нефти. <...> Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии».
Политические противники Белого дома в США также раскритиковали новое решение минфина – в частности, это сделал губернатор Калифорнии и возможный претендент в президенты 2028 г. от демократов Гэвин Ньюсом, а также сенаторы Чак Шумер и Элизабет Уоррен. Их общий тезис сводится к тому, что Трамп тем самым «помогает» Путину и «кидает спасательный круг» Москве.
Не обделил новость вниманием и президент Украины Владимир Зеленский, резко выразивший свое несогласие с выдачей новой лицензии, пусть и без прямого упоминания Трампа. Зеленский считает, что Россия в результате решения минфина США сможет получить дополнительные $10 млрд, которые она сможет потратить на действия против Украины. Далее Зеленский уже сам пообещал продолжить атаки на российские энергообъекты.
Но в итоге новую лицензию для российской нефти США все же выдали по двум причинам – это падение рейтингов Трампа и провал переговоров с Ираном, считает политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, рост цен на бензин и топливо в США еще сильнее уменьшает возможности республиканцев избежать разгромного поражения на промежуточных выборах в ноябре 2026 г.
И поэтому Белый дом сейчас пытается всячески способствовать снижению цен на энергоресурсы. Что же касается переговоров с Ираном, то в американской администрации надеялись достичь хотя бы промежуточного соглашения по перемирию и потому не было спешки с новым решением по операциям с российской нефтью, подчеркнул Дудаков. Решение минфина США выдать новую лицензию объясняется исключительно стремлением снизить недовольство американских граждан ростом цен на топливо, соглашается научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов.
И нынешняя, и предыдущая генлицензии юридически не отменяют санкции, введенные в отношении российского энергосектора, а всего лишь ослабляют давление на него и отводят угрозу вторичных санкций (ограничения, которые могут вводиться в отношении третьих стран или лиц, сотрудничающих с подсанкционными).
Кроме того, еще в начале марта в ходе пресс-конференции Трамп объявил о намерении частично ослабить санкционное давление на нефтяной сектор «некоторых стран» с помощью механизма исключения (waiver). «Мы хотим снять их до момента, пока [Ормузский] пролив не возобновит нормальное функционирование», – сказал Трамп. При задействовании механизма waiver власти США приостанавливают отслеживание исполнения санкционного режима для отдельных юридических лиц и их сделок и, соответственно, разрешают ранее запрещенные операции. Waiver обычно используют для обеспечения интересов нацбезопасности, включая стабилизацию цен и предотвращение других негативных сценариев. Они разнятся по срочности и могут действовать от 30 до 180 дней с возможностью продления или переутверждения.
С генлицензией спокойнее покупателям, так как они меньше боятся вторичных санкций, объяснил директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Эксперт подчеркнул, что имеющиеся данные показывают: из-за нефти и ее перевозки массовых вторичных санкций США не было. «Американцы пытались преследовать перевозчиков за нарушение ценового порога, но относительно не часто и еще при президенте Джо Байдене. При Трампе вторичные санкции не применялись вообще в отличие от вторичных тарифов, как в случае с Индией», – говорит Тимофеев.