Почему США все же выдали лицензию на продажу российской нефти еще на месяц

Кроме того, еще в начале марта в ходе пресс-конференции Трамп объявил о намерении частично ослабить санкционное давление на нефтяной сектор «некоторых стран» с помощью механизма исключения (waiver). «Мы хотим снять их до момента, пока [Ормузский] пролив не возобновит нормальное функционирование», – сказал Трамп. При задействовании механизма waiver власти США приостанавливают отслеживание исполнения санкционного режима для отдельных юридических лиц и их сделок и, соответственно, разрешают ранее запрещенные операции. Waiver обычно используют для обеспечения интересов нацбезопасности, включая стабилизацию цен и предотвращение других негативных сценариев. Они разнятся по срочности и могут действовать от 30 до 180 дней с возможностью продления или переутверждения.