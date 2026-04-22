Бессент: более 10 стран просили США продлить разрешение на российскую нефть
Более 10 стран обратились к США с просьбой продлить временное разрешение на операции с российской нефтью. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.
По его словам, речь идет о государствах, наиболее уязвимых с точки зрения энергоснабжения. «Они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней», – заявил Бессент (цитата по ТАСС).
18 апреля минфин США выдал новую генеральную лицензию 134В, которая допускает операции с российской нефтью, загруженной на танкеры до 17 апреля. Документ действует до 16 мая. Его приняли спустя неделю после истечения предыдущей лицензии 134А.
Изначально в ведомстве не планировали продлевать разрешение, однако позиция была пересмотрена после консультаций с представителями стран G20. Как пояснял министр энергетики США Крис Райт, участники консультаций настаивали на сохранении низких цен на энергоносители.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отмечал, что продление подобных исключений может вызвать негативную реакцию в ЕС и Великобритании. По его словам, все больше стран осознают ключевую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики.
20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия остается ответственным и очень важным участником мировых энергетических рынков.