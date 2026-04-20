Песков: РФ остается важным игроком на энергетических рынках
Россия сохраняет статус важного участника мировых энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Россия остается ответственным и очень важным игроком на энергетических рынках мировых», – сказал он, отметив, что рынки сейчас переживают «не лучшие времена». Он указал, что российские объемы «очень трудно не учитывать и не принимать во внимание».
Минфин США 18 апреля выдал новую генеральную лицензию 134В, разрешающую операции с российской нефтью, загруженной на танкеры до 17 апреля. Документ действует до 16 мая. Он был принят спустя неделю после истечения предыдущей аналогичной лицензии 134А.
До этого глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что продлевать действие прежней лицензии не планируется. Однако, как пояснил министр энергетики США Крис Райт, решение пересмотрели после консультаций с представителями стран G20. Те просили, чтобы цены на энергоносители оставались низкими.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию, заявлял, что продление исключений по российской нефти вызовет негативную реакцию в ЕС и Великобритании. Он также отмечал, что многие страны теперь все лучше осознают ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики.