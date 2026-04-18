Дмитриев: продление снятия санкций на нефть РФ вызовет истерику в ЕС
Решение США вновь отсрочить антироссийские санкции в отношении нефти вызовет крайнее беспокойство, «истерику и вой» в ЕС и Британии. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.
По его словам, многие страны, включая сами Соединенные Штаты, все лучше осознают ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. В этой связи, отметил глава РФПИ, любые ограничительные меры против России демонстрируют свою неэффективность и деструктивный характер.
США продлили до 16 мая разрешение на операции с российской нефтью, погруженной на танкеры до 17 апреля. Речь идет о продаже, транспортировке и выгрузке. Аналогично предыдущей версии, новый документ сохраняет запрет на проведение операций с участием КНДР, Кубы, а также территории Крыма и новых субъектов РФ.