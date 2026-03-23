В МИД РФ рассказали о планах Индии нарастить закупки российской нефти

13 марта США разрешили операции с российской нефтью, погруженной на танкеры до 12 марта, на фоне перебоев поставок через Ормузский пролив и роста цен. Глава минфина США Скотт Бессент подчеркивал, что речь идет только о ранее отгруженных объемах. По его словам, это не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству.