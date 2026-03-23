В МИД РФ рассказали о планах Индии нарастить закупки российской нефти
Индия рассматривает возможность нарастить закупки российской нефти на фоне временного смягчения ограничений со стороны США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Они активно рассматривают возможность воспользоваться той отсрочкой, которую им дал Трамп, – это факт», – отметил Руденко, добавив, что аналогичные планы обсуждают и другие страны (цитата по ТАСС).
13 марта США разрешили операции с российской нефтью, погруженной на танкеры до 12 марта, на фоне перебоев поставок через Ормузский пролив и роста цен. Глава минфина США Скотт Бессент подчеркивал, что речь идет только о ранее отгруженных объемах. По его словам, это не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству.
19 марта Вашингтон уточнил условия лицензии, запретив сделки с участием Ирана, КНДР, Кубы, а также Крыма и новых российских регионов. Разрешенные операции допускаются до 11 апреля 2026 г.
16 марта в Кремле отмечали, что временное смягчение ограничений может привести к росту доходов нефтяных компаний и увеличению поступлений в бюджет. Об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.