Правящая партия Индии побеждает на местных выборах в крупнейших штатах

БДП шла к победе на региональных выборах в Западной Бенгалии 10 лет, в 2021 г., несмотря на широкую избирательную кампанию в штате, БДП получила лишь 10% голосов, которые позволили ей стать главной оппозиционной силой в заксобрании штата, но не более, отмечает сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Мария Савищева. А сейчас БДП не просто победила, но и получила абсолютное большинство. Кроме того, кандидатам от БДП удалось обойти ведущих лидеров «Тринамул конгресса» в личном зачете, даже сама Банерджи проиграла в своем избирательном округе, который ее раньше не подводил, говорит эксперт. В целом тенденция демонстрирует доверие широких масс в самых разных концах Индии (кроме индийского юга) самой БДП и сохранение веры в бренд Моди лично, ведь на региональных выборах БДП непременно предстает не просто как альтернатива местным партиям, но и как партия премьер-министра. За 15 лет правления «Тринамул конгресса» во главе с Банерджи в Западной Бенгалии у жителей штата накопилось немалое недовольство политикой региональных сил. В этих обстоятельствах БДП с третьей попытки смогла выстроить грамотную стратегию для прицельного решения индивидуальных проблем каждого округа, которые «Тринамул конгресс» не решил за 15 лет, резюмирует эксперт.