Правящая партия Индии побеждает на местных выборах в крупнейших штатах

Правящая партия Индии побеждает на местных выборах в крупнейших штатахРегиональные политические силы утомили избирателей
Подсчет результатов выборов в законодательные собрания нескольких ключевых штатов и союзных территорий Индии завершился 5 мая. Голосование проводилось еще в апреле, объявление предварительных результатов началось 4 мая. Всего в выборах приняло участие 190 млн избирателей – это больше, чем население Франции и Германии, вместе взятых. Наиболее важной оказалась победа правящей индийской правой партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) в Западной Бенгалии. Там соратникам премьер-министра Нарендры Моди удалось получить 207 мест в местном законодательном собрании из 294. БДП удалось прервать 15-летнее правление региональной партии «Тринамул конгресс» (слово «тринамул» переводится как «простой народ») политика Маматы Банерджи: ее партия получила всего 80 мест. До Банерджи в Западной Бенгалии долгое время доминировали коммунисты и связанные с ними силы. В результате БДП существенно усиливает свои позиции в ключевом штате страны.
На юге Индии электоральная картина тоже поменялась. В штате Керала историческое поражение потерпели левые партии – их с результатом в 102 из 140 мест в местной ассамблее обошел оппозиционный Объединенный демократический фронт (UDF). Коммунисты и их союзники смогли получить только 35 мест. Из 21 министра в уходящем правительстве выборы проиграли 13 человек. При этом правящая в Индии БДП тоже добилась максимального успеха в истории выборов в штате, взяв, правда, всего три места.
В штате Тамилнад победу одержала новая партия «Тамилага веттри кажагам» (ТВК), возглавляемая актером Виджаем. Она взяла 108 из 234 мест в законодательном собрании. Правящий альянс во главе с партией «Дравида муннетра кажагам» и политиком Мутхувелом Карунанидхи Сталиным (эту фамилию в честь советского лидера взял еще его отец) потерпел сокрушительное поражение, набрав всего 59 мест. Сам Сталин проиграл даже в собственном округе Колатур, уступив кандидату от ТВК с разрывом в 8800 голосов, что стало его первым поражением за 35 лет политической карьеры. По итогам выборов ни одна партия не набрала требуемых для большинства 118 мест. ТВК для формирования правящей коалиции необходимо еще 10 депутатов.
Победа БДП в Западной Бенгалии объясняется усталостью избирателя от правившей там регионалистской партии, говорит сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. Банерджи была очень жестким, авторитарным политиком и закручивала гайки в отношении оппозиции себе внутри штата. Но с БДП такой трюк не прошел, так как этой партией, скорее всего, были задействованы общенациональные политические рычаги, что и привело партию к успеху. Кроме того, полагает эксперт, на результатах выборов могли отразиться события в соседней Бангладеш, где к власти пришли антииндийские силы, что могло напугать индийских бенгальцев и побудить их голосовать за более надежную опору в лице БДП. В целом же победа БДП в этом штате – это достаточно серьезный сигнал, что Моди укрепляет свои позиции внутри страны, пусть общенациональные выборы и не скоро. Центробежные тенденции, по крайней мере в этой части Индии, поутихли с проигрышем националистической бенгальской партии, что укрепляет страну, резюмирует Волхонский.
БДП шла к победе на региональных выборах в Западной Бенгалии 10 лет, в 2021 г., несмотря на широкую избирательную кампанию в штате, БДП получила лишь 10% голосов, которые позволили ей стать главной оппозиционной силой в заксобрании штата, но не более, отмечает сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Мария Савищева. А сейчас БДП не просто победила, но и получила абсолютное большинство. Кроме того, кандидатам от БДП удалось обойти ведущих лидеров «Тринамул конгресса» в личном зачете, даже сама Банерджи проиграла в своем избирательном округе, который ее раньше не подводил, говорит эксперт. В целом тенденция демонстрирует доверие широких масс в самых разных концах Индии (кроме индийского юга) самой БДП и сохранение веры в бренд Моди лично, ведь на региональных выборах БДП непременно предстает не просто как альтернатива местным партиям, но и как партия премьер-министра. За 15 лет правления «Тринамул конгресса» во главе с Банерджи в Западной Бенгалии у жителей штата накопилось немалое недовольство политикой региональных сил. В этих обстоятельствах БДП с третьей попытки смогла выстроить грамотную стратегию для прицельного решения индивидуальных проблем каждого округа, которые «Тринамул конгресс» не решил за 15 лет, резюмирует эксперт.