В МИД рассказали о продолжении санкционного давления США в сторону России
США продолжают предпринимать действия в ущерб России, несмотря на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
В качестве примера дипломат привел расширение санкционного давления со стороны Вашингтона. По словам Панкина, отдельные послабления санкционного режима действительно наблюдаются, однако они носят «конъюнктурный характер».
«Хотелось бы, чтобы то, что говорит американский президент, и, наверное, говорит искренне, чтобы это находило подтверждение в действиях американской стороны», – отметил замглавы МИД.
13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия и США могли бы реализовать большое количество взаимовыгодных экономических проектов. По его словам, путь к их реализации будет открыт после украинского урегулирования.
12 мая американский лидер Дональд Трамп сделал заявление о том, что может приехать в Россию в этом году. «Я сделаю все, что необходимо», – сказал он журналистам.