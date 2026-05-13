Песков рассказал о перспективе экономического сотрудничества России и США

В сентябре 2025 г. Песков также заявлял, что президент РФ Владимир Путин готов принять американского лидера в российской столице. После переговоров на Аляске в прошлом августе Путин предложил провести следующую встречу в Москве. Тогда Трамп допустил такую возможность. 15 августа в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа, которые продолжались 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.