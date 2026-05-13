Песков рассказал о перспективе экономического сотрудничества России и США

Песков рассказал о перспективе экономического сотрудничества России и СШАРеализация проектов зависит от украинского урегулирования
По мере того как наступит украинское урегулирование, российская сторона надеется на реализацию целого ряда экономических проектов с США. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что на повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов, которые были бы полезны и выгодны с экономической точки зрения как российским компаниям, так и американским.
«По мере того как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт», – сказал представитель Кремля.
11 мая Песков сказал, что приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. 12 мая Трамп заявил, что может приехать в Россию в этом году.
В сентябре 2025 г. Песков также заявлял, что президент РФ Владимир Путин готов принять американского лидера в российской столице. После переговоров на Аляске в прошлом августе Путин предложил провести следующую встречу в Москве. Тогда Трамп допустил такую возможность. 15 августа в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа, которые продолжались 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.
Лидеры США и РФ продолжают поддерживать контакт. 29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе российской стороны. Беседа продолжалась более полутора часов. Основными темами разговора стали ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.