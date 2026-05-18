Reuters: Минфин США продлил на 30 дней разрешение на российскую нефть
Министерство финансов США намерено еще на 30 дней продлить действие исключения из санкционного режима в отношении морских поставок российской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, решение позволит сохранить действующий порядок поставок, несмотря на формальное истечение предыдущей лицензии.
Предыдущая лицензия Минфина США, регулировавшая поставки нефти из России морским путем, прекратила действие 16 мая. При этом документ пока официально не был продлен.
Reuters также передавал, что Индия закупает российскую нефть вне зависимости от наличия или отсутствия санкционных послаблений со стороны США. Секретарь министерства нефти Индии Суджата Шарма подчеркнула, что дефицита сырья нет, а необходимые объемы нефти были заранее законтрактованы.
17 мая Bloomberg писал, что Вашингтон вновь может ослабить ограничения на поставки российской нефти из-за давления азиатских стран. Срок действия последней лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне.
США продлили до 16 мая разрешение на операции по продаже, транспортировке и разгрузке российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на танкеры до 17 апреля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия и США могли бы реализовать большое количество взаимовыгодных экономических проектов. По его словам, путь к их реализации будет открыт после украинского урегулирования.