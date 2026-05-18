В Индии заявили о приобретении российской нефти вне зависимости от санкций США
Индия закупает российскую нефть вне зависимости от наличия или отсутствия санкционных послаблений со стороны США. Об этом заявила секретарь министерства нефти Индии Суджата Шарма, передает Reuters.
«Мы покупали нефть у России и раньше. То есть до введения послаблений, во время их действия и сейчас», – сказала она.
Шарма подчеркнула, что дефицита сырья нет, а необходимые объемы нефти были заранее законтрактованы. «Достаточные объемы нефти неоднократно были законтрактованы. И все это – есть послабления или нет – не окажет влияния», – отметила представитель министерства.
17 мая Bloomberg писал, что Вашингтон вновь может ослабить ограничения на поставки российской нефти из-за давления азиатских стран. Срок действия последней лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Минфин США не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.
Перед завершением действия разрешительной лицензии Индия закупила рекордное количество российской нефти, писал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным аналитической компании Kpler, суточный приток нефти в страну в мае достиг уровня в 2,3 млн барр., а по итогам месяца он может составить 1,9 млн барр. нефти в сутки.
10 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с просьбой сократить использование топлива и избегать лишних поездок. Это связано с увеличением мировых цен на нефть из-за конфликта в Иране. Подобные обстоятельства могут привести к росту расходов на импорт и истощению валютных резервов страны, предупредил он.