Европейцы убеждают Дональда Трампа ужесточить политику в отношении России

Европейцы убеждают Дональда Трампа ужесточить политику в отношении РоссииОн может не продлить освобождение российской нефти от санкций
Президент США Дональд Трамп пытается разрешить украинский конфликт и не хочет давать оценки действиям российского коллеги Владимира Путина, но готов рассмотреть санкции против Москвы и поставки ракет, включая производство ракет ПВО для комплекса Patriot по лицензии на Украине. Об этом в ходе пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях очередного саммита G7 заявил сам Трамп 17 июня.
Он уточнил, что вопрос восстановления части ограничений на российские энергоресурсы будет зависеть от динамики цен на нефть. «Мы рассматриваем этот вопрос. Посмотрим, насколько низко упадут цены на нефть», – сказал Трамп. Стоит отметить, что в этот же день истек очередной срок действия генеральной лицензии минфина США, позволяющей временные транзакции с российской нефтью. Вашингтон стал выдавать лицензии после начала американо-израильской войны против Ирана в конце февраля, из-за которой цены на нефть, а соответственно, и на бензин стали резко расти.
Незадолго до этого, в ночь на 17 июня, лидеры стран – членов G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) опубликовали совместное заявление по геополитическим вопросам, в котором выразили «непоколебимую поддержку Украине» и готовность увеличить поставки средств противовоздушной обороны и «дальнобойных возможностей», а также усилить давление на экономику России посредством ужесточения санкций в отношении ее энергосектора. 16 июня Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. Они оба находились в основном конференц-зале мероприятия.
В документе также поддержан финальный этап урегулирования американо-иранского конфликта, который должен завершиться подписанием меморандума 19 июня и переходом к обсуждению «полноценного соглашения». В нем также упомянули необходимость сохранения «свободного и открытого» Азиатско-Тихоокеанского региона – такая формулировка носит антикитайский характер.
Цель европейцев – заставить Трампа отказаться от пониманий, достигнутых на его встрече с Путиным в Анкоридже в августе 2025 г., говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. Он конкретизировал, что в Брюсселе хотят инициировать принципиально новый формат переговоров со своим участием. «Они выступают за формат без вывода ВСУ из оставшейся части Донбасса, а также с дальнейшим размещением на Украине контингента коалиции желающих», – подчеркнул эксперт. По его словам, европейцы понимают, что если Трамп займет такую позицию, то это практически сорвет переговоры. Но одновременно с этим они не готовы к полному прекращению переговоров, так как понимают, что Украина проигрывает. Пойдет ли на это сам Трамп, сказать пока сложно, но он рассматривает такую возможность.
«Сейчас он в гораздо более слабом внутри- и внешнеполитическом положении, чем был во время встречи в Анкоридже», – подчеркнул эксперт. Например, он больше не может грозить Киеву прекращением помощи, потому что львиную ее долю теперь обеспечивает ЕС. Кроме того, Трамп заинтересован в поддержке со стороны европейцев в вопросе постепенного открытия Ормузского пролива. Не в последнюю очередь такая смена динамики происходит из-за усиления позиций сторонников более жесткого курса в переговорах с Россией, например госсекретаря Марко Рубио, и ослабления сравнительно конструктивных голосов типа Стива Уиткоффа. «Поэтому идти европейцам наперекор по теме Украины он и не решается сейчас», – уточнил Суслов. Но, заметил он, это не гарантирует готовности Трампа дезавуировать понимания, достигнутые в Анкоридже. «Сейчас он колеблется. Хочет использовать европейцев как плохого полицейского, чтобы вынудить Москву пойти на уступки», – сказал эксперт.
Цель европейцев – склонить Трампа на сторону Украины и через него повлиять на Путина, одновременно усилив переговорные позиции Зеленского, но они не хотят сорвать переговоры, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он добавил, что Киев и Брюссель пытаются продемонстрировать президенту США способность Украины перехватить инициативу, в том числе для того, чтобы получить дополнительную финансовую и военную поддержку. Что касается перспектив европейцев оказаться в итоге за столом переговоров, то это возможно, так как США не могут игнорировать ключевых союзников в регионе, несмотря на накопившиеся разногласия. Кошкин подчеркнул: «Трамп в дальнейшем продолжит лавировать. Цели его не поменялись – он по-прежнему добивается встречи Путина и Зеленского. И если для этого потребуется привлечь европейцев, наверное, он будет пробрасывать эти идеи и Путину. Ведь если Россия, по сути, считает ЕС косвенной стороной конфликта, без Евросоюза вряд ли получится договориться о долгосрочном мире», – резюмировал Кошкин.