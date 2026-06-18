Европейцы убеждают Дональда Трампа ужесточить политику в отношении России

Цель европейцев – склонить Трампа на сторону Украины и через него повлиять на Путина, одновременно усилив переговорные позиции Зеленского, но они не хотят сорвать переговоры, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он добавил, что Киев и Брюссель пытаются продемонстрировать президенту США способность Украины перехватить инициативу, в том числе для того, чтобы получить дополнительную финансовую и военную поддержку. Что касается перспектив европейцев оказаться в итоге за столом переговоров, то это возможно, так как США не могут игнорировать ключевых союзников в регионе, несмотря на накопившиеся разногласия. Кошкин подчеркнул: «Трамп в дальнейшем продолжит лавировать. Цели его не поменялись – он по-прежнему добивается встречи Путина и Зеленского. И если для этого потребуется привлечь европейцев, наверное, он будет пробрасывать эти идеи и Путину. Ведь если Россия, по сути, считает ЕС косвенной стороной конфликта, без Евросоюза вряд ли получится договориться о долгосрочном мире», – резюмировал Кошкин.