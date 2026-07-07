4 июля Минобороны РФ заявило о готовности провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке при условии прекращения огня ВСУ с 12:00 до 18:00 мск 6 июля. 5 июля Киев отказался принять тела. По оценке российского оборонного ведомства, украинские власти в очередной раз продемонстрировали свое отношение к павшим военным как к расходному материалу, который преимущественно набирается в ходе принудительной мобилизации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны украинцы.