Лавров: Украине не нужны ни живые, ни мертвые солдаты
Украинская сторона отказалась приехать в Константиновку, чтобы забрать тела своих погибших военнослужащих. Этим Киев лишний раз подчеркнул, что ему не нужны ни живые, ни мертвые украинцы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с председателем комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом.
«И, скорее всего, это будет списано на пропажу без вести», – отметил министр.
Лавров также добавил, что, когда о российском предложении Украине забрать тела узнали около 20 иностранных агентств, они выразили пожелание поехать в Константиновку и наблюдать за церемонией.
«Заодно бы увидели, в каком состоянии и в чьих руках Константиновка. Ну, вот украинская власть лишила их такой возможности», – обратил внимание глава МИД РФ.
4 июля Минобороны РФ заявило о готовности провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке при условии прекращения огня ВСУ с 12:00 до 18:00 мск 6 июля. 5 июля Киев отказался принять тела. По оценке российского оборонного ведомства, украинские власти в очередной раз продемонстрировали свое отношение к павшим военным как к расходному материалу, который преимущественно набирается в ходе принудительной мобилизации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны украинцы.
ВС РФ установили контроль над Константиновкой 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал освобождение города стратегически важным, так как Константиновка является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса.