Захарова оценила отношение Зеленского к украинцам после отказа от передачи тел
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны украинцы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ Киева остановить боевые действия в Константиновке для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ.
«Зеленскому украинцы не нужны – ни мертвые, ни живые», – сказала Захарова в комментарии телеканалу «Звезда».
4 июля Минобороны РФ заявило о готовности провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке при условии прекращения огня ВСУ с 12:00 до 18:00 мск 6 июля.
5 июля Киев отказался принять тела. По оценке российского военного ведомства, украинские власти в очередной раз продемонстрировали свое отношение к павшим военным как к расходному материалу, который преимущественно набирается в ходе принудительной мобилизации.
ВС РФ взяли под контроль Константиновку 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал освобождение города стратегически важным, поскольку Константиновка является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса.