Песков назвал терроризмом удары ВСУ по гражданской инфраструктуре

17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой, направлявшейся на отдых в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая группу женщина, а еще восемь человек получили ранения, в их числе были шестеро детей. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о теракте.