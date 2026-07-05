Песков назвал терроризмом удары ВСУ по гражданской инфраструктуре

Песков назвал терроризмом удары ВСУ по гражданской инфраструктуреЦелями атак ВСУ становятся объекты, не имеющие отношения к ВПК
Удары ВСУ по инфраструктурным объектам, не связанным с армией и ВПК России, – терроризм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Он отметил, речь идет об ударах по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре, не связанным с ВПК. Это, по его оценке, «очевидное террористическое проявление киевского режима».
Следственный комитет признал терактом атаку дрона ВСУ на туристический автобус Минск – Анапа. Днем 2 июля автобус находился на стоянке возле села Красный Камень, когда рядом с ним сдетонировало взрывное устройство. В результате ранения получили два водителя – граждане Белоруссии.
17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой, направлявшейся на отдых в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая группу женщина, а еще восемь человек получили ранения, в их числе были шестеро детей. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о теракте.
В преступлении обвиняются командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко.