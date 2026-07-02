СК признал терактом атаку дрона ВСУ на автобус Минск – Анапа

Это уже второй случай атаки на белорусский автобус в Брянской области за последние недели. 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой, направлявшейся на отдых в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая группу женщина, а еще восемь человек получили ранения, в их числе были шестеро детей. По этому делу Следственный комитет также возбудил уголовное дело о теракте. Позднее, 23 июня, Петренко сообщала, что обвинения были предъявлены командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, начальнику Главного управления разведки минобороны Украины Олегу Иващенко, а также трем предполагаемым непосредственным исполнителям атаки. Всем пятерым заочно предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель людей).