СК признал терактом атаку дрона ВСУ на автобус Минск – Анапа
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника на туристический автобус Минск – Анапа в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, днем 2 июля автобус находился на стоянке возле села Красный Камень, когда рядом с ним сдетонировало взрывное устройство. В результате атаки ранения получили два водителя – граждане Белоруссии.
Следователи сейчас проводят осмотр места происшествия, собирают доказательства и устанавливают тип беспилотника, использованного при атаке, а также все обстоятельства произошедшего.
Пассажиры автобуса были эвакуированы. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук уточнил, что граждан Белоруссии уже доставили в Гомельскую область, а шестерых российских пассажиров привезли в пункт временного размещения.
До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что в автобусе, следовавшем по маршруту Минск – Анапа, находились 12 пассажиров и два водителя.
Это уже второй случай атаки на белорусский автобус в Брянской области за последние недели. 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой, направлявшейся на отдых в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая группу женщина, а еще восемь человек получили ранения, в их числе были шестеро детей. По этому делу Следственный комитет также возбудил уголовное дело о теракте. Позднее, 23 июня, Петренко сообщала, что обвинения были предъявлены командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, начальнику Главного управления разведки минобороны Украины Олегу Иващенко, а также трем предполагаемым непосредственным исполнителям атаки. Всем пятерым заочно предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель людей).